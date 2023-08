Un suprematista bianco ventenne ha ucciso tre persone in Florida

(Di domenica 27 agosto 2023) Untrein un negozio di Jacksonville, in, e si è poi suicidato. L’assassino ha usato una carabina e una pistola di marca Palmetto sulla quale aveva dipinto una svastica, secondo un’immagine mostrata in una conferenza stampa dallo sceriffo T.K. Walters: “È un giorno buio nella storia di Jacksonville. Non c’è posto per l’odio in questa comunità”, ha aggiunto lo sceriffo. Era stato il padre del killer a dare l’allarme. Il figlio lo aveva chiamato e gli aveva detto di guardare il suo computer: il genitore ha scoperto così materiali i cui contenuti sono stati definiti dalla polizia “pieni di odio in modo disgustoso“. Il killer aveva abbracciato da tempo l’ideologia nazista ebianca. Il governatore ...

AGI - Unventenne ha ucciso tre persone in un negozio di Jacksonville , in Florida, e si è poi suicidato. L'assassino ha usato una carabina e una pistola di marca Palmetto sulla quale aveva ...La polizia non ha reso nota l'identità del killer, un ragazzodi circa 20 anni vestito in assetto da guerra e armato con un fucile d'assalto e una pistola. Le vittime sono due uomini e una ...Sparatoria in Florida: quattro persone, tra queste il killer, sono morte in un negozio della catena Dollar General a Jacksonville. L'assassino, 20enne,, ha usato un lungo fucile e una pistola sulla quale aveva dipinto una svastica, secondo un'immagine mostrata in una conferenza stampa dallo sceriffo T. K. Walters, che ha anche ...

Un suprematista bianco ha ucciso tre afroamericani e si è sparato AGI - Agenzia Italia

Ancora sangue sulle strade dell’America. Almeno quattro persone sono morte a causa di una sparatoria a Jacksonville, nello stato Usa della Florida. L’episodio è avvenuto sabato 26 pomeriggio in un neg ...(LaPresse) Ennesima tragedia legata alle armi negli Stati Uniti. A Jacksonville, in Florida, un suprematista bianco armato di fucile d'assalto e pistola ha ucciso tre afroamericani in un negozio. Il ...