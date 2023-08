Un Napoli sprecone batte 2-0 il Sassuolo. In gol Osimhen e Di Lorenzo

Arbitro : Maresca (). Assistenti : Scarpa (Reggio Emilia) " Ricci (Firenze). Quarto Ufficiale : Grasso (Ariano Irpino). VAR : Marini (Roma 1). AVAR : Longo (Paola).Arbitro : Maresca () 5. Ammoniti: 23' Marconi, 50' Sibilli, 64' Brunori, 69' Benali, 72' Vasic, 75' Insigne, 90' Menez, 94' Brenno. Al 65' ammonito Corini per proteste. Espulsi: 47' Maita, 65' ...(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera (39' s.t. Obaretin); Raspadori, ... Zerbin :anche lui, quando viene messo in porta da Raspadori. Ci mette troppo per ...

Un Napoli sprecone batte 2-0 il Sassuolo. In gol Osimhen e Di ... ilGiornale.it

Nel debutto casalingo dei campioni d'Italia, il Sassuolo regge solo un tempo prima di soccombere sotto i colpi dei padroni di casa. Inspiegabile l'espulsione di Lopez, che spiana la strada ai partenop ...Il Napoli di Rudi Garcia 2-0 il Sassuolo, decisive le reti di Osimhen e Di Lorenzo, così come l'espulsione di Maxime Lopez ...