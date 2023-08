ULTIM’ORA – Annuncio a sorpresa | “Presto il volo per l’Italia | firmerà con il Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 27 agosto 2023) Il mercato chiude tra pochissimi giorni e dopo la delusione per la beffa Gabri Veiga, il Napoli è pronto a piazzare un altro colpo in entrata. In casa Napoli l’atmosfera non è delle migliori. Il club partenopeo, dopo aver trovato l’accordo con il Celta Vigo per Gabri Veiga non è riuscito a chiudere l’affare. Il centrocampista spagnolo ha preferito alla fine i milioni arabi e si è trasferito, a soli 21 anni, all’Al Ahli. I tifosi azzurri non hanno digerito di buon grado questa beffa sul mercato a pochi giorni dalla conclusione. Gabri Veiga veniva visto come il grande colpo del mercato estivo azzurro; l’uomo che avrebbe stravolto in positivo la stagione del Napoli. Si pensava che Veiga potesse avere un impatto simile a Kvarthskhelia lo scorso anno. Così non è stato, ma il Napoli non si è perso d’animo perchè secondo le ultime notizie, dalla Germania è pronto un nuovo colpo per gli ...