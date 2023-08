Ultime Notizie – Usa | sparatoria a sfondo razziale in Florida | 3 morti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 27 agosto 2023) Tre persone sono state uccise ieri in un attacco adopo che un uomo armato aveva preso di mira dei neri in un negozio a Jacksonville, in. Lo riferisce la Cnn. “Questaera ae il killer odiava i neri”, ha detto lo sceriffo di Jacksonville T.K. Waters in una conferenza stampa. Waters ha aggiunto che l’assassino, che ha descritto come un uomo bianco sui vent’anni, si è ucciso dopo l’attacco. Tutte e tre le vittime, due uomini e una donna, erano neri. Waters ha riferito che l’assassino viveva a Clay County, in, a sud di Jacksonville, con i suoi genitori. Jacksonville si trova nel nord-est della, a circa 35 miglia a sud del confine con la Georgia. Waters ha riferito anche che il killer ...