Ultime Notizie – una persona sotto le macerie

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 27 agosto 2023) Esplosione in una palazzina a Soldano, in provincia di Imperia, poco prima di mezzogiorno. Due persone sarebbero ferite mentre un’altra sarebbe dispersale. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con due squadre e l’unità dei cinofili. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione