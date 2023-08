Ultime Notizie – Serie A 2023-2024 | Fiorentina-Lecce 2-2 | rimonta giallorossa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 27 agosto 2023) Lapareggia per 2-2 contro ilnel match valido per la seconda giornata della. Viola avanti 2-0 dopo il primo tempo e raggiunti nella ripresa dai pugliesi. Le due squadre sono appaiate a 4 punti.avanti già dal 3?: segna Gonzalez di testa dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo. Raddoppia ancora di testa Duncan al 25? su cross di Arthur. Al 41? è nuovamente Duncan a sfiorare il gol, palo. Nella ripresa, ilriapre la partita al 49?: assist di Banda, Rafia accorcia le distanze per l'1-2. Il pareggio arriva al 75? con Krstovic, che al debutto firma il 2-2 ancora su suggerimento di Banda.