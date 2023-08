Ultime Notizie – Romania | esplosioni in stazione rifornimento gas a Crevedia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 27 agosto 2023) E’ di un morto e 57 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, il bilancio di dueconsecutive avvenute ieri sera in unadidi gas liquido a, 20 chilometri a nord-ovest della capitale romena Bucarest. L’unica vittima finora è morta per un attacco di cuore e non per ustioni, è stato reso noto. Tra i feriti ci sono 39 vigili del fuoco, due poliziotti e due gendarmi. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio nelladi servizio durante la notte. Sono in corso le indagini per accertare la causa delle. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione