Ultime Notizie Roma del 27-08-2023 ore 20 | 10

(Di domenica 27 agosto 2023)dailynews radiogiornale ritrovato i suoi noti frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione sulledella guerra in Ucraina continua ad aleggiare la morte di prigogine l’analisi del DNA confermato alla fine del Lidl di Wagner lo rende noto il comitato d’inchiesta Russo citando l’esito delle analisi genetiche risultati tutte le identità di 10 vittime vengono confermati ha fatto sapere il comitato intanto si apprende che solo Lotto per cento dei Rossi credi che Vladimir Putin e sia responsabile della morte del capo dei mercenari intanto da un sondaggio ho fatto 9 ore dopo lo schianto del suo aereo io per ma in senso di tutto per il Sunday Times dal campo di battaglia Perché fai la Russia concentrato 110 mila soldati nella zona est dell’Ucraina Dov’è Mosca sta conducendo da settimane un’offensiva nelle regioni di Dones che ...