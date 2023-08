Ultime Notizie Roma del 27-08-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica 27 agosto dalla redazione al microfono Giuliana of rigno confermato la morte di prigogine nello schianto dell’aereo bordo del quale viaggiava nel quale discorso la regina del comitato investigativo Russo citando l’esito delle analisi del DNA condotte sul campo del capo della Banca delle altre nove vittime l’ambito delle indagini sull’incidente aereo è stata effettuata un’analisi genetico-molecolare annunciato il comitato investigativo in un comunicato in base ai risultati è stata stabilità l’identità di 10 morti corrisponde la lista dei Passeggeri pubblicata loro anche il braccio destro di prigogine sul Jet precipitato 4 giorni fa dopo essere Decollato da Mosca diretta San Pietroburgo che Java 17 passeggeri e membri dell’equipaggio di ieri la notizia che un quotidiano Russo ha reso noto che due presunti potenziali acquirenti ...