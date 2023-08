Ultime Notizie Roma del 27-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 agosto 2023)dailynews radiogiornale con una buona giornata e una buona domenica dalla redazione da parte di vita in studio continua l’ondata di maltempo al nord d’Italia la protezione civile ha diramato per la giornata di oggi allerta arancione per temporali su Lombardia in Liguria i fenomeni che Saranno accompagnati da rovesci di forte intensità grandinate frequente attività elettrica e forti raffiche di vento tenderanno progressivamente estendersi verso è raggiungendo il friuli-venezia Giulia nella serata allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su Valle d’Aosta Ampi settori del Piemonte province autonome di Trento e Bolzano Veneto ed Emiliagna occidentale le temperature subiranno una generale marcata diminuzione su tutto il territorio nazionale innia due esplosioni a distanza di pochi minuti si sono verificati in un ...