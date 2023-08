Ultime Notizie Roma del 27-08-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 agosto 2023)dailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in un incidente si è verificato sull’autostrada A4 direzione Trieste tra un Tir è un pullman carico di turisti ucraini che stavano rientrando nel loro paese quattro persone sono in condizioni gravissime altri 10 mi sono rimaste ferite ma non in pericolo di vita l’incidente avvenuto nel tratto per lo svincolo di Latisana Udine San Giorgio di Nogaro il tratto autostradale è stato chiuso fino alle 22:30 per permettere il tocco è stata proclamata la maxiemergenza con Italia e sono stati mobilitati tutti gli ospedali della zona a Lampedusa gli arrivi di migranti proseguono senza sosta dopo lo sbarco di 157 persone che erano a bordo di 10 barchini soccorsi dalla Capitaneria di porto dalla guardia di finanza al largo dell’isola a partire dalla mezzanotte Ci sono stati 45 nuovi ...