Ultime Notizie – “Italia ha fornito 120 obici semoventi”

(Di domenica 27 agosto 2023) L’haall’Ucraina 120M109 che erano stati dismessi e che poi sono stati ricondizionati. Lo riporta l’edizione ucraina di Forbes, secondo cui la Marconi Industrial Services, una società privata lombarda specializzata nella revisione di mezzi militari, ne ha riparati e modernizzati gratuitamente sette, come ha riferito un rappresentante della società in Ucraina, Armen Melik. Il costo per riparare un obice, ha fatto notare Melik, è di circa 3 milioni di euro. L’importo totale degli aiuti supera quindi i 20 milioni di euro. Le forze armate ucraine li avrebbero già ricevuti. Forbes Ucraina ha anche riferito che Angelo Adriano, amministratore delegato della Marconi, ha inviato una lettera al ministro della Difesa ucraino, assicurando che la sua azienda è pronta a fornire ulteriore supporto ...

...McLaren di Lando Norris - a conferma del grande passo in avanti compiuto dalla MCL60 con le... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreSeguici qui Vai al negozio Auto e Moto su ...A tre giorni dalla divulgazione delle prime, il dramma dello stupro di gruppo a Caivano sta ... La principale pista seguita già da un po' " leaggressioni risalgono alla seconda metà di ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Ultime notizie. Ucraina, infuriano gli scontri sulla linea del fronte in Donetsk Il Sole 24 ORE

Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.Visita dei ladri in casa del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Ignoti hanno fatto irruzione nell’appartamento del sindaco, nel quartiere collinare del Vomero, entrando in casa da una porta di ...