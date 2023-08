UFFICIALE – Mancini dimentica l’Italia | l’Arabia Saudita lo annuncia

(Di domenica 27 agosto 2023) Non finiscono i colpi di scena nell’ambiente Italia nell’ultimo periodo. Robertodopo il clamoroso addio a sorpresa da Ct vieneto dal. ANNUNCIO – Robertoè diventato ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico del. La nazionale che tanto ha impressionato ai Mondiali battendo l’Argentina alla prima giornata hato l’allenatore anche ex Inter. Clamoroso colpo di scena dopo le dimissioni già sorprendenti dial, che lo ha prontamente sostituito con Luciano Spalletti. ????? ?? ???????? ???? ???? ???? ????? ??????? ?? ?????? pic.twitter.com/AhJzClKsyf — ??????? ??????? (@SaudiNT) August 27, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...

I DETTAGLI - Dopo l'annuncio, l'Arabia Saudita è pronta a presentare Roberto: ha firmato un contratto fino al 2027, il suo staff verrà confermato e ne farà parte anche Lele Oriali : ...Robertoha firmato il contratto con la federazione araba ed è il nuovo ct dell'Arabia Saudita. A breve sarà presentato e inizierà la sua nuova avventura. L'ex tecnico dell'Italia ha sottoscritto un ...Robertoè il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita: lunedì, alle ore 16 italiane, verrà presentato alla stampa e ai tifosi. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...

Arabia Saudita, UFFICIALE: Mancini è il nuovo commissario tecnico, per lui 72 mln in 4 anni Calciomercato.com

Adesso è ufficiale: Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita. "Ho fatto la storia in Europa, adesso è il momento di fare la storia ...Altro smacco per il disastrato calcio italiano e per il presidente federale Gravina: l'ex ct Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Arabia Saudita. "Ho fatto la storia in Europa, ...