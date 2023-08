Udinese | Beto vola in Inghilterra | visite mediche con l’Everton

(Di domenica 27 agosto 2023) L’sta per definire i dettagli della cessione aldi, intanto l’attaccante, secondo quanto riportato dai media inglesi, si trova già a Liverpool per sostenere ledi rito con i Toffees. Il club bianconero dovrebbe incassare da questa operazione circa 32 milioni di euro che, difficilmente, potrà reinvestire immediatamente per un nuovo centravanti. SportFace.

Lo ha detto Andrea Sottil, alle telecamere diTv, cercando di scacciare i fantasmi del ... Nessun accenno al mercato - conin viaggio verso Liverpool, sponda Everton - , ma le parole di ...Betuncal, attaccante dell', è in viaggio verso l'Inghilterra e tra poche ore firmerà il suo nuovo contratto con l'EvertonBetuncal, attaccante dell', è in viaggio verso l'...Notizie Calcio - L'sta per dire addio ad uno dei suoi pezzi più pregiati., settimana prossima l'ufficialità con l'Everton, che stando al collega di Sky Gianluca Di Marzio è già partito verso l'...

Beto lascia l'Udinese e la Serie A. L'attaccante è partito per l'Inghilterra, a ore le visite mediche TUTTO mercato WEB

Dopo l’addio di Beto, è testa tra Success e Lucca (il primo di poco in pole) per affiancare Thauvin. La partita Salernitana-Udinese sarà trasmessa in diretta su Dazn a partire dalle 18:30 di lunedì 28 ...'Dobbiamo essere bravi a colpire la Salernitana nei suoi difetti' UDINE (ITALPRESS) - 'Della Juventus non ci interessa più niente, pensiamo solo ...