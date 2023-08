Ucraina | un caccia russo intercetta un drone da ricognizione americano sul Mar Nero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Un jet militareSu-30 si è alzato in volo perre undasul Marche si avvicinava al confine. Lo ha reso noto il Centro nazionale per il controllo della Difesa, citato dall’agenzia Ria Novosti. Secondo l’agenzia, le strutture di controllo dello spazio aereo hanno rilevato un obiettivo aereo in avvicinamento al confinesul mare e di conseguenza “è stato portato in volo un”. L’equipaggio del jet ha identificato ilcome un MQ-9A ‘Reaper’ dell’aviazione degli Stati Uniti che, una volta avvicinato dall’aereo di Mosca, “ha fatto una inversione a U allontanandosi dal confine della Federazione Russa”, aggiunge il Centro di ...