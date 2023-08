Ucraina-Russia | “incontro segreto Nato-Kiev su controffensiva”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 27 agosto 2023) (Adnkronos) – Un ‘consiglio di guerra’traper fare il punto sullache le forze distanno conducendo nella guerra contro la. Una riunione di cinque ore in una località segreta al confine tra Polonia esi sarebbe tenuta 11 giorni fa tra ufficiali dellae il comandante in capo delle Forze Armate ucraine, il generale Valerii Zaluzhnyi, come scrive il quotidiano britannico Guardian descrivendo una sorta di “consiglio di guerra”. Zaluzhnyi era insieme all’intera catena di comando, evidenzia il giornale, che riferisce di una riunione che avrebbe avuto l’obiettivo di reimpostare la strategia militarenel mezzo della, che va a rilento, e ...