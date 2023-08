(Di domenica 27 agosto 2023) Lo riporta l'edizionediL’haall’120M109 che erano stati dismessi e che poi sono stati ricondizionati. Lo riporta l’edizionedi, secondo cui la Marconi Industrial Services, una società privata lombarda specializzata nella revisione di mezzi militari, ne ha riparati e modernizzati gratuitamente sette, come ha riferito un rappresentante della società in, Armen Melik. Il costo per riparare un obice, ha fatto notare Melik, è di circa 3 milioni di euro. L’importo totale degli aiuti supera quindi i 20 milioni di euro. Le forze armate ucraine li avrebbero già ricevuti.ha anche riferito che Angelo ...

Ucraina, Forbes: "Italia ha fornito 120 obici semoventi" Adnkronos

