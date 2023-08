Ucciso con una fiocina dopo una lite stradale

(Di domenica 27 agosto 2023) (Adnkronos) – Un giovane di 23 anni è statocon unaoggi a Sirolo, nelle Marche,unadegenerata. Il responsabile si sarebbe poi dato alla fuga. Tutto sarebbe nato da un litigio per una questione di precedenza, come riferisce VivereSenigallia. La rissa sarebbe in breve degenerata e una delle persone coinvolte avrebbe estratto un fucile da pesca subacquea e premuto il grilletto. Il colpo diavrebbe quindi raggiunto al petto un ragazzo di 23 anni, uccidendolo. L'omicida si è quindi allontanato in auto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

