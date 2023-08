Uccide a bastonate un anziano di 80 e dà fuoco al corpo | un raptus di gelosia

A Sassari, è stato commesso un brutale omicidio ai danni di un uomo di 80 anni di nome Nicola Pasquarelli. La vittima è stata brutalmente uccisa con un bastone. Il corpo senza vita è stato scoperto in ...Il cadavere carbonizzato di Nicola Pasquarelli è stato trovato in un oliveto non lontano dall'orto botanico alla periferia di Sassari. Indagini rapidissime, fermato il presunto ...... nel 2021 solo in Italia 119 donne sono morte per femminicidio e tanti sono i casi del 2022, dalla pensionata di 71 anni uccisa a Cosenza al pensionato di Venaria che ha ucciso la moglie a...

Lo uccide a bastonate per gelosia e poi gli dà fuoco Today.it

La vittima è stata brutalmente uccisa con un bastone. Il corpo senza vita è stato scoperto in un boschetto, ma era così gravemente deturpato che risultava irriconoscibile ...Ha 48 anni e avrebbe agito per gelosia il presunto assassino di Nicola Pasquarella, 80 anni, l’uomo il cui corpo è stato trovato semi carbonizzato la mattina del 26 agosto in via… Leggi ...