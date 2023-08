Turpiloquio e offese omofobe di Morgan al Festival di Selinunte | gli organizzatori si dissociano | “Non c' è giustificazione”

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 27 agosto 2023) « Ildella bellezza si dissocia in modo molto netto e si rammarica per ildidurante lo spettacolo al Parco archeologico didi ieri sera, che non può trovare alcunanel comportamento inappropriato di alcuni spettatori». Lo dicono glidel. "La direzione ha fatto il possibile per gestire la situazione critica nel rispetto...