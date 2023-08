Tuchel | 'Senza un sostituto | niente Inter per Pavard'

... quello in cuiha provato uomini e meccanismi in vista della sfida odierna in Bundesliga ...Pavard bisognerebbe ricominciare daccapo con un altro obiettivo (Schuurs alternativa numero uno) ......dei bavaresi Thomas). Una situazione che innervosisce l'Inter , tanto da convincere il club nerazzurro a imporsi una data limite, individuata in lunedì, oltre la quale non aspettare più....A creare qualche apprensione nella giornata di ieri era stato infatti Thomas, il quale aveva annunciato che -un valido sostituto dal mercato - il difensore non sarebbe stato ceduto all'...

Tuchel avvisa Pavard: "Capiamo che voglia andare all'Inter, ma senza un sostituto non accadrà" Fcinternews.it

L'Inter è ancora bloccata nella trattativa Pavard: il tecnico del Bayern Monaco Tuchel chiarisce la situazione ...MILANO - I tanti indizi sembrano condurre a una prova. Non c’è ancora il semaforo verde, ma Benjamin Pavard si avvicina all’Inter. Il giocatore è pronto a volare in Italia, ieri per la terza volta in ...