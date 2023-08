Trentino | escursionista tedesco scivola e muore sulla Viel del Pan

(Di domenica 27 agosto 2023) Una nuova tragedia si è consumata sulle montagne italiane, con undi origini tedesche che è morto nella mattinata di quest'oggi in, mentre stava percorrendo il sentierodel Pan, che da Canazei in Val di Fossa conduce ai piedi della Marmolada. Nello stesso percorso solo pochi giorni fa una bambina è precipitata prima di essere soccorsa e salvata.

Trentino, escursionista tedesco cade su un sentiero e muore

