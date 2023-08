Trauma irrisolto | 11 segnali spia che lo rivelano

Leggi su vanityfair

(Di domenica 27 agosto 2023) I traumi irrisolti sono difficili da risolvere. Spesso, invece di elaborarli e guarirli, li reprimiamo e li conserviamo nella “scatola nera” della nostra psiche. Fino a che non spingono per tornare in superficie. E lo fanno in molteplici modi. Ecco alcuni possibili sintomi