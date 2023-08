Trapani | incendi da Scopello ad Alcamo | riaperto dopo diverse ore l' aeroporto di Birgi

... che gestisce lo scalo diBirgi, ha disposto la sospensione di tutte le operazioni di ... Sono una quarantina in tutto glidivampati in Sicilia , stretta ancora nella morsa del gran caldo.Chiuso per ore l'aeroporto di Birgi A causa di un incendio è stato chiuso per diverse ore l'aeroporto di, tornano operativo verso 19,40. Le fiamme sono divampate in un vallone che costeggia ......ha disposto la sospensione di tutte le operazioni di aviazione civile dell'aeroporto di... Questa stagione degli" conclude Ombra " sta mettendo a dura prova tutto il sistema ...

Incendi in Sicilia: turisti in fuga via mare a Scopello, riaperto aeroporto Trapani. FOTO Sky Tg24

Il territorio di Trapani è stato sconvolto da una serie di incendi che hanno spinto le autorità a chiudere per alcune ore l'aeroporto di Birgi. Le fiamme sono divampate in un vallone che costeggia le ...(LaPresse) Airgest, società che gestisce l'aeroporto di Trapani, ha disposto la sospensione di tutte le operazioni di aviazione civile ...