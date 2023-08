... morto un israeliano, ucciso l'attentatore palestinese Sparatoria a una partita della scuola in Oklahoma, morto 16enne Nello stesso giorno anche in Oklahoma si è consumata unasimile. Un ...... in. Lo riporta Fox news. Secondo la sindaca della città Donna Deegan un uomo si era ... Non è chiaro ancora come l'ennesimadelle armi negli Stati Uniti sia potuta accadere poiché, ...... certamente non annoverabile fra la stampa conservatrice, ha parlato di autentica "" ... Al momento, con laci sono una decina di altri Stati federati che sfidano l'amministrazione Biden ...

Tragedia in Florida, spara con la pistola nazista: quattro morti Gazzetta del Sud

Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.Quattro persone sono morte in una sparatoria in un negozio della catena Dollar General a Jacksonville, in Florida. Tra le vittime c'era anche l'assalitore, ucciso dal proprietario del negozio. La trag ...