Traffico Roma del 27-08-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 27 agosto 2023) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio e Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani sulla via Aurelia incidente con code altezza via sodini direzione fuoriregolare ilsulle altre strade ed autostrade della capitale spostamenti comunque agevolati oggi domenica dal divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore alle 7,5 in cittàall’ostiense per la rottura di una tubatura è ancora chiusa alvia Tiberio Imperatore all’altezza di via Alessandro Severo per i dettagli di queste di altre notizie potrà comunque consultare il sito.luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio a cura della C e la Polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

... ma non solo - ho fatto il prefetto die so quale sia il problema anche nella capitale - ma l'... Non certo lo smantellamento deldi stupefacenti. 'Purtroppo la domanda di droga è molto ...Previstointenso verso le regioni del Centro - Nord. In particolare, Anas ha stimato un ... la statale 148 Pontina nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di, quest'ultimo in particolare ...... chiuso il sottopasso di piazza, che garantisce il collegamento tra il centro e il rione Isola,... Problemi anche in alcune vie per ildelle auto a causa di parziali allagamenti o alberi ...

"A causa della denuncia hanno dovuto fermare la piazza dello spaccio", ha dichiarato la mamma di una delle vittime preoccupata per i suoi figli ...Ascolta l'articolo Circa 11 milioni di veicoli in transito nel weekend Anche oggi, domenica 27 agosto, si registra traffico da bollino rosso per il controesodo 2023, con un elevato numero di persone ...