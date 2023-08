Traffico Roma del 27-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1 Firenzeper un veicolo fermo si è formata una coda di un km tra Orte e Attigliano verso Firenze ancora disagi per un incidente sulla via Aurelia altezza via sodini direzione fuorispostamenti agevolati Oggi è domenica del divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate e questo fino alle 22 Salvo naturalmente casi autorizzati dalla legge in cittàall’ostiense per la rottura di una tubatura è ancora chiusa alvia Tiberio Imperatore all’altezza di via Alessandro Severo per lavori di riqualificazione di piazza Pia modificata la viabilità in diverse strade dei Rioni Borgo e Prati attenzione alla nuova segnaletica inevitabili rallentamenti nell’aria della piazza compreso Lungotevere ...