Traffico Roma del 27-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 agosto 2023) Luceverdebuona domenica e ben trovati all’ascolto sullaNapoliintenso con rallentamenti tra Frosinone Valmontone in direzione della capitale circolazione nel complesso regolare i più intensi gli spostamenti in centro e in centro Vi ricordo che è cambiata la viabilità in diverse strade di Prati e del rione Borgo per consentire gli interventi di riqualificazione di piazza Pia sono frequenti rallentamenti in tutta l’aria modificati anche i percorsi di 7 linee bus della zona al Ostiense per la rottura di una tubatura è stata chiusa alvia Tiberio Imperatore all’altezza di via Alessandro Severo in tema di trasporto ferroviario per lavori sulla linea fl2Avezzano ancora per oggi I treni sono cancellati tra lunghezza e Guidonia da domani al 17 settembre invece sarà sospesa ...