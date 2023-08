Traffico Roma del 27-08-2023 ore 12 | 30

(Di domenica 27 agosto 2023) Luceverdebuona domenica e ben trovati all’ascoltointenso sulla A1Napoli rallentamenti e code a tratti tra Ferentino e Valmontone versoin aumento gli spostamenti sulle della capitale Ma la circolazione resta scorrevole iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Pia modificata la viabilità in diverse strade dei Rioni Borgo e Prati attenzione dunque alla nuova segnaletica frequenti Inoltre i rallentamenti nell’area della piazza compreso il Lungotevere in Sassia Ti ricordo inoltre che il ponte Vittorio Emanuele II è ora a doppio senso di marcia deviati anche i percorsi di 7 buste nell’area di San Pietro al Ostiense per la rottura di una tubatura è stata chiusa alvia Tiberio Imperatore all’altezza di via Alessandro Severo Infine per quanto riguarda il trasporto ...

Previstointenso verso le regioni del Centro - Nord. In particolare, Anas ha stimato un ... la statale 148 Pontina nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di, quest'ultimo in particolare ...... chiuso il sottopasso di piazza, che garantisce il collegamento tra il centro e il rione Isola,... Problemi anche in alcune vie per ildelle auto a causa di parziali allagamenti o alberi ...... chiuso il sottopasso di piazza, che garantisce il collegamento tra il centro e il rione Isola,... Problemi anche in alcune vie per ildelle auto a causa di parziali allagamenti o alberi ...

Traffico intenso con allerta arancione in Lombardia e Liguria. Code per incidenti sulla A1. Bollino nero in Alto Adige dove per oggi sono previsti 166 mila transiti ...Siamo nel pieno dell’ultimo fine settimana di agosto, ed è pacifico: il controesodo di milioni di italiani e turisti stranieri sta rendendo critica la mobilità. Viabilità da bollino rosso, su strade e ...