Traffico Roma del 27-08-2023 ore 11 | 30

(Di domenica 27 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto circolazione nel complesso scorrevole lungo le strade della capitale al Ostiense per la rottura di una tubatura è stata chiusa alvia Tiberio Imperatore all’altezza di via Alessandro Severo seconda giornata di campionato all’Olimpico questa sera 20:45 Lazio Genoa Come di consueto verrà attivato il piano viabilità in tutta l’area dello Stato difficoltà la circolazione si potranno verificare al della Vittoria è sul lungotevere al momento dell’arrivo degli spettatori nel quartiere Borgo sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Pia in occasione del Giubileo diverse le modifiche alla circolazione attenzione alla nuova segnaletica frequenti rallentamenti nell’area della piazza compreso il Lungotevere in Sassia Inoltre sono stati modificati i percorsi di 7 linee bus nell’area di San ...

Previstointenso verso le regioni del Centro - Nord. In particolare, Anas ha stimato un ... la statale 148 Pontina nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di, quest'ultimo in particolare ...... chiuso il sottopasso di piazza, che garantisce il collegamento tra il centro e il rione Isola,... Problemi anche in alcune vie per ildelle auto a causa di parziali allagamenti o alberi ...... chiuso il sottopasso di piazza, che garantisce il collegamento tra il centro e il rione Isola,... Problemi anche in alcune vie per ildelle auto a causa di parziali allagamenti o alberi ...

Traffico Roma del 27-08-2023 ore 08:30 RomaDailyNews

ROMA - Controesodo di fine vacanze per mllioni di turisti. Oggi domenica 27 agosto il traffico si presenta da bollino rosso, con il sole ancora caldo e l'afa ancora presente al centro-sud ma che ha gi ...Traffico da bollino rosso anche oggi domenica 27 agosto per il controesodo 2023 con il rientro dalle vacanze. Previsto traffico intenso verso le regioni del Centro-Nord. In particolare, Anas ha ...