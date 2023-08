Traffico Roma del 27-08-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 agosto 2023) Luceverdebuona domenica e ben trovati all’ascolto prudenza sulla Nomentana per un incidente avvenuto all’altezza del raccordo in direzione del centro sono possibili rallentamenti per il resto circolazione scorrevole lavori di manutenzione dei binari tranviari su Viale Carlo Felice e via Emanuele Filiberto in viale Carlo Felice chiusa la corsia tranviaria e la corsia laterale tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto in direzione San Giovanni to via Emanuele Filiberto invece chiuso il tratto da viale Carlo Felice a via Umberto Biancamano seconda giornata di Serie A questa sera 20:45 Lazio Genoa all’Olimpico dalle 13 modifiche alla sosta nell’area dello stadio in tema trasporto ferroviario per lavori sulla linea fl2Avezzano ancora per oggi I treni sono cancellati tra lunghezza e Guidonia da domani al 17 settembre invece sarà sospesa la ...