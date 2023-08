Traffico Roma del 27-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione degli incidenti segnalati in via Tiburtina il primo altezza via Raffaele Majetti direzione raccordo il secondo all’incrocio con via Marco Simone per il resto poco è scorrevole illungo le strade della capitale nell’area di piazza Pia sono iniziati i lavori per il Giubileo 2025 modificata la viabilità nelle strade del rione Borgo e Prati attenzione alla nuova segnaletica Inoltre doppio senso di marcia sul Ponte Vittorio Emanuele Sono arrivati anche le linee bus della zona interna di trasporto ferroviario fino al 17 settembre per lavori sulla linea a Pescara tra le stazioni di lunghezza e Tivoli i treni subiscono variazioni cancellazioni e sostituzioni con bus dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta per il momento è tutto al prossimo ...