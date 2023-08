Totti Jr e l’esordio in Primavera | oggi in campo con la maglia del Frosinone

(Di domenica 27 agosto 2023) E’ statoil giorno delnel campionatoe con ladelper Cristian, figlio di Francesco e Ilary Blasi. Il classe 2005 con il numero 11 sulla schiena, è entrato per pochi minuti sul terreno di gioco, quando il match era già deciso dalle tre marcature a zero suldel Bologna. Totto Jr ha lasciato in estate la Roma dove ha giocato fino all’U18. Aè arrivata invece l’opportunità di trovare più spazio nel massimo campionato giovanile. SportFace.

