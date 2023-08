(Di domenica 27 agosto 2023) Salva per miracolo L'incidente è avvenuto in via Nizza, in una zona periferica di. Mattia Aguzzi , un 37enne che passava di lì, è riuscito ad afferrare al volo la piccola. L'uomo ha raccontato ...

La bambina è stata portata d'urgenza all'ospedale Regina Margherita di, dove è stata ricoverata in chirurgia sotto osservazione, anche se non ha lesioni evidenti. Ora i suoi...... ricoverato al Regina Margherita, sempre a. "Mi hanno detto che sta bene. Spero di poterla vedere il prima possibile . Ierano sotto shock, sono scesi in strada ma non ho avuto modo ...Waters ha riferito che l'assassino viveva a Clay County, in Florida, a sud di Jacksonville, con i suoi. Jacksonville si trova nel nord - est della Florida, a circa 35 miglia a sud del ...

Torino, i genitori della bimba caduta: "Pulivamo, è rimasta sola" | Meloni: "Onore per l'eroe che l'ha salvata" TGCOM

“Hanno permesso di salvare cinque vite con altrettanti trapianti, tre dei quali (fegato e due reni) all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, gli organi donati ... sfuggito al ...Il sollievo per la bimba uscita indenne dal volo di 15 metri. E la riconoscenza nei confronti del passante che l'ha presa al volo, per cui è stata proposta la benemerenza civica. I Carabinieri ascolta ...