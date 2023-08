Tommaso Zorzi nudo | il commento di Aurora Ramazzotti sorprende tutti | «Ma non ti vergogni?» Lui replica così

D'altro canto, invece,ha avuto una visione diversa riguardo l'intera vicenda, sostenendo che sia evidente che Morgan non stia più bene e nelle sue piene facoltà. Adesso, a dire la sua ...si sta godendo gli ultimi giorni di relax in vacanza prima di tornare alla vita frenetica di Milano. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, l'influencer nonché ex vincitore del GfVip, ...I pareri sull'accaduto: da Selvaggia Lucarelli aMolti utenti, via social , hanno espresso il loro parere su quanto accaduto, con tanti che si sono scagliati contro il comportamento ...

Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli su Morgan: diversi punti di vista Biccy

«Non ti fidar di un bagno a mezzanotte». Sono queste le parole che Tommaso Zorzi ha scritto a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram.«Non ti fidar di un bagno a mezzanotte». Sono queste le parole che Tommaso Zorzi ha scritto a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram. L'amico di Aurora Ramazzotti ...