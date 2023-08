Thuram o Arnautovic | chi in coppia con Lautaro? Il confronto

(Di domenica 27 agosto 2023) Markoscalpita per un posto da titolare nell'attacco dell'Inter. Per tutta l'estate Simone Inzaghi ha provato Marcusal fianco diMartinez. Partiti dal 1' contro il Monza, ...

Markoscalpita per un posto da titolare nell'attacco dell'Inter. Per tutta l'estate Simone Inzaghi ha provato Marcusal fianco di Lautaro Martinez. Partiti dal 1' contro il Monza, nella ...Inzaghi sembra orientato a confermate in toto l'undici che ha battuto i brianzoli al 'Meazza' confavorito sual fianco di capitan Lautaro e Mkhitaryan preferito nuovamente a ......si sono rinforzati in attacco inserendo in organico il bomber ex Bologna Marko, che è ...per rinforzare l'attacco i nerazzurri hanno acquisito a parametro zero le prestazioni di Marcus,...

Verso Cagliari-Inter: Darmian rientra a pieno regime. Arnautovic 'minaccia' Thuram L'Interista

Il cileno arriva dal Marsiglia dove ha vissuto una stagione formidabile e in quanto a gol in carriera batte Thuram e Arnautovic: per il tecnico arriverà il momento delle scelte ...Le ultime novità di formazione in vista della sfida di domani contro il Cagliari, gara valida per il secondo turno di Serie A ...