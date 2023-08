Thiago Motta furioso | la frase urlata all' arbitro dopo il rigore negato in Juve - Bologna

(Di domenica 27 agosto 2023) Minuto 71 dinon prende bene la scelta dell'Di Bello di non fischiare unin favore delun contrasto tra Iling - Junior e Ndoye in area della ...

Bremer e Alex Sandro pasticciano, scontrandosi l'uno contro l'altro, Zirkzee ne approfitta per imbeccare l'implacabile Ferguson : è 1 - 0 per gli ospiti sotto lo sguardo entusiasta di. .... Arbitro : Di Bello. Ammoniti : pt 12' Rabiot (J), 18' Posch (B); st 43' Yildiz (J).Minuto 71 di Juve - Bologna :non prende bene la scelta dell'arbitro Di Bello di non fischiare un rigore in favore del Bologna dopo un contrasto tra Iling - Junior e Ndoye in area della Juve . Come riferisce da Dazn, ...

Thiago Motta opta per il 4-2-3-1 e schiera Skorupski in porta e la linea difensiva composta da Posch, Beukema, Lucumi e Lykogiannis. A centrocampo non c’è Nico Dominguez (ormai prossimo alla cessione) ...I bianconeri di Allegri non riescono ad imporsi contro la squadra di Thiago Motta nella prima all'Allianz Stadium ...