The Killers | è uscito il nuovo singolo “Your Side Of Town”

MILANO - E' uscito "Your Side Of Town", il nuovo singolo deiche arriva dopo "boy", traccia pubblicata l'anno scorso e acclamata dalla critica e da testate come Rolling Stone, Pitchfork, Consequence of Sound, UPROXX e molti altri. "Your Side Of Town"...E'uscito Your Side Of Town, nuovo singolo dei. Il nuovo brano arriva dopo 'boy', traccia uscita l'anno scorso. Your Side Of Town è stato scritto da Brandon Flowers e prodotto dai, Stuart Price e Shawn Everett, ed è ..."Your Side Of Town" è stato scritto da Brandon Flowers e prodotto dai, Stuart Price e Shawn Everett , ed è caratterizzata dai synth e dalle voci distorte del ritornello che creano una ...

The Killers, il nuovo singolo si intitola "Your Side Of Town" Sky Tg24

MILANO - E' uscito “Your Side Of Town”, il nuovo singolo dei The Killers che arriva dopo “boy”, traccia pubblicata l’anno scorso e acclamata dalla c ...Per quest’ultimo, ha lavorato al suo film più recente, Killers of the Flower Moon, e prima ancora di terminarlo, ha cominciato ad occuparsi di Barbie. In un’intervista con The Wrap, ha raccontato come ...