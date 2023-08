Terra Amara Anticipazioni 28 agosto 2023 | Zuleyha giura lealtà a Demir | ma

Ecco le anticipazioni della trama diche torna in scena lunedì 28 agosto intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Zuleyha consola Demir e Mujgan trova la lettera di Yilmaz. La storia di Zuleyha, la ...E' sicuramente una delle soap più viste degli ultimi anni,, che ormai da più di un anno regala a Canale5 ascolti record in qualsiasi periodo dell'anno. Dopo un inverno trionfante la soap turca è riuscita a non perdere telespettatori nemmeno in ...Le anticipazioniche arrivano dalla Turchia ci svelano che presto Demir prenderà una importante decisione in campo sentimentale. La svolta arriverà dopo l' incidente di Züleyha , che inseguendo Fikret ...

Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2023 ComingSoon.it

Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 28 agosto, Fekeli prometterà di vendicare la morte della sua amata e di uccidere il suo assassino. Intanto, Fikret mostrerà il suo ...Secondo le anticipazioni di Terra amara, Demir prenderà le difese di sua moglie, ma non troverà più il documento che incastra Mujgan ...