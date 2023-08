(Di domenica 27 agosto 2023) Per l'argentino è il quartoin carriera ROMA - Sebastiansi è aggiudicato il "Open" (duro outdoor, con montepremi complessivo pari a 850.680 dollari), ultimo Atp 250 prima dello Us Open. Il 22enne argentino, numero 6 del tabellone e tre settimane fa vincitore a Kitzbuehel,

Per l'argentino è il quarto titolo in carriera ROMA - Sebastian Baez si è aggiudicato il "Winston - Salem Open" (duro outdoor, con montepremi complessivo pari a 850.680 dollari), ultimo Atp 250 prima ...... ilnazionale Open maschile in programma sui campi del Tc Viserba con 3.000 euro di ... Ufficio Stampa delClub Viserba... però guardiamo avanti: questo è un altro". Se è anche un altro Sinner, presto sapremo. ... AlIenatore e commentatore tv del suo amato, Diego Nargiso è a New York per Supertennis Tv e ci ...

Tennis: Torneo Winston-Salem. Titolo a Baez, Lehecka ko in due set sport.tiscali.it

Per l'argentino è il quarto titolo in carriera ROMA (ITALPRESS) - Sebastian Baez si è aggiudicato il "Winston-Salem Open" (duro outdoor, con montepremi complessivo pari a 850.680 dollari), ultimo Atp ...Ancora un successo, stavolta in doppio, per la tennista licatese Dalila Spiteri, che insieme alla trentina Deborah Chiesa ha vinto il torneo di Verbier, in Svizzera. “Al 25.000 dollari elvetico di ...