Tennis: Atp. 18 italiani in top 200, Arnaldi sale ancora Tiscali

Alla vigilia dell'Us Open invariata la top 10, la guida Alcaraz ROMA (ITALPRESS) - L'ATP ha pubblicato con un giorno di anticipo rispetto al consueto le ultime classifiche prima dello US Open.Tra i 48 giocatori presenti nel main draw allargato per l’ATP 250 del Winston-Salem Open a far festa è l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 6. Sui campi del Wake Forest Tennis Forest il ...