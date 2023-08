Temptation Island | chi condurrà la versione Winter del programma?

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 27 agosto 2023) Ecco chi sarà alla conduzione diL’estate è ormai quasi terminata e ancheraggiungendo un discreto successo. Quest’inverno infatti andrà in onda su Canale 5, che potrebbe essere registrata in un luogo di montagna al posto dell’Is Morus Relais in Sardegna. Quindi, non ci potrebbe essere più il classico falò di confronto ma forse qualcosa di nuovo. Ma chiil docu-reality? Sono stati fatti diversi nomi: da Lorella Cuccarini, a Ilary Blasi, a Silvia Toffanin fino a Raffaella Mennoia, autrice degli show di Maria De Filippi. Alla fine nessuno di questi sarebbe riuscito a spuntarla, poiché al timone delpotrebbe esserci ancora una volta ...