Tazze | magliette e bandiere | i gadget con la foto segnaletica di Trump vanno a ruba tra i fan E la campagna decolla | +7 milioni in tre giorni

Leggi su open.online

(Di domenica 27 agosto 2023) Ammonta a 7,1di dollari la cifra incassata dallaelettorale di Donaldin poco più di 48 ore, ovvero dal giorno (notte, in Italia) in cui l’ex presidente si è costituito ad Atlanta, in Georgia. La storicascattata al tycoon nella prigione di Fulton County è già finita dappertutto:, porta-bevande. Stando ai dati diffusi dal suo staff, laelettorale diha raccolto quasi 20di dollari nelle ultime tre settimane. Soltanto giovedì 24 agosto, poche ore dopo l’arresto in Georgia, i suoi sostenitori hanno versato complessivamente 4,18di dollari, in gran parte provenienti proprio dall’acquisto di ...