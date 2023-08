Tajani | “Sono preoccupato… Su tassa extra-profitti bisogna escludere titoli di Stato”

(Di domenica 27 agosto 2023) “preoccupato. Sì, è giusto che le banche ora siano chiamate a dare un contributo, ma come Forza Italia non siamo d’accordo sul metodo con il quale è stata introdotta lasugli”. Lo afferma il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio, al Sole 24 Ore. “Da ora c’è L'articolo proviene da Il Difforme.

Rispetto alla manovra "dobbiamo stabilizzare le misure per la riduzione del cuneo fiscale fino al 31 dicembre " dichiara- . L'altro tema importantele pensioni. Abbiamo portato fino a ...... ha elencato le priorità della Lega, in vista della manovra economico - finanziaria, che... e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio, in una intervista oggi al quotidiano 'Il Sole 24 ...... il ministro della PA Paolo Zangrillo, la ministra per la disabilita' Alessandra Locatelli, il ministro dellInterno Matteo Piantedosi e il ministro degli esteri Antonio. Ma nonmancati ...

Tajani: “Rigore patto stabilità non ha più ragione, sono convinto Gentiloni ci tutelerà" Sky Tg24

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - “Aprire una discussione pubblica in difesa della portualità dopo le dichiarazioni preoccupanti del vicepremier Tajani”. Lo chiede la senatrice Raffaella Paita, coordinatric ...Abbiamo appreso dalle agenzie di stampa la notizia, che riteniamo piuttosto allarmante, e che riguarda quanto espresso, durante il meeting di Rimini, dal ministro degli esteri Antonio Tajani, in merit ...