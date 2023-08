Tajani | fuoco amico su Salvini in vista delle Europee | «L’Afd mi fa schifo | mai alleati con loro e Le Pen» Il leghista | «Meglio lei di Macron»

Leggi su open.online

(Di domenica 27 agosto 2023) Che sia l’ultima uscita pubblica dell’estate o l’«antipasto» della rentrée della politica, che torna a incravattarsi da domani con il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa, l’affondo serale di Antonioè destinato a lasciare il segno. In casa Lega, s’intende. Se è vero che la «stagione» 2023/24 alle porte, per la politica, coinciderà con la lunga marcia d’avvicinamento alle elezioni(giugno 2024), il leader di Forza Italia sembra voler mettere paletti chiari, anzi chiarissimi, su cosa dovrà succedere, e non, nella politica Ue. «Sono stato 30 anni in Europa e credo di conoscere in Italiadi chiunque altro quello che succede a Bruxelles – ha spiegato, già Commissario Ue e presidente del Parlamento europeo – al festival “La Piazza”: è impossibile che si crei una maggioranza all’interno ...