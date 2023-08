Stupro di gruppo | Piantedosi | “Non è colpa delle istituzioni e delle forze dell’ordine L’educazione dei ragazzi spetta alla scuola”

Nella vicenda dellodidi Palermo , ad esempio, è partita la macabra corsa online per rintracciare il video che immortala i ......per le strade della movida organizzata dall'associazione Non una di meno dopo la violenza di...di sfruttare ogn isingola occasione per portare avanti lo sradicamento della cultura dello...NAPOLI. I demoni del Parco Verde, i contorni dell'orrore e un'inchiesta delicata. A tre giorni dalla divulgazione delle prime notizie, il dramma dellodia Caivano sta mostrando tutta la sua mostruosità, a cominciare dall'età delle vittime, 10 e 12 anni. E il numero dei carnefici, che non sono 5 o 6 ma almeno una quindicina (tanti ...

La violenza di gruppo al Foro Italico, la vittima esce allo scoperto e si sfoga sui social: "Avete rotto" PalermoToday

Nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2023, sette ragazzi hanno picchiato e violentato una 19enne in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo. La ragazza, incontrata in un locale della Vucciri ...Una ragazza minorenne si è sentita male durante una festa in spiaggia. Ma invece di soccorrerla, i suoi compagni hanno ripreso le sue parti intime ...