Stupro al Parco Verde di Caivano | nel branco i figli di alcuni boss

... 'Proporrò a Papa Francesco , in una eventuale nuova visita in Campania, di venire alVerde. ... approfondimentoPalermo, la vittima: "Basta giudizi su di me" FOTOGALLERY Continua gallery %...Sottolinea anche come molti problemi radicati aVerde iniziano all'interno delle famiglie, ancor prima di manifestarsi per strada. Nonostante sia entrato in carcere con solo la quinta ...Le due cuginette delVerde di Caivano sono state per questo allontanate dalle loro famiglie e dall'ambiente in cui sono state ggetto di percosse e minacce per indurle a tacere su quanto stava ...

Stupro al parco Verde di Caivano: nel branco i figli dei boss dello spaccio ilmattino.it

Tra i responsabili vi è addirittura un sedicenne che si autodefiniva "fidanzato" della bambina di 10 anni. Il branco avrebbe abusato delle cuginette almeno dallo scorso gennaio ...Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, è morta la speranza in questo pezzo della sua diocesi, Parco Verde di Caivano, dove i bambini finiscono per essere uccisi, violentati, ...