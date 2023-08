Stupro al parco Verde di Caivano | don Maurizio Patriciello | «C' è un clima di morte e di deserto»

(Di domenica 27 agosto 2023) Sembra quasi un copione che si ripete. La scoperta degli orrori, il dolore per quegli orrori, il dibattito su quegli orrori. E poi alditorna tutto come prima. Non è...

...anche questione culturale' Il ministro Piantedosi è anche intervenuto sulla vicenda dellodi ... Sugli stupri avvenuti nelVerde, in un contesto di degrado e criminalità. Ha detto: 'Non è ......anche questione culturale' Il ministro Piantedosi è anche intervenuto sulla vicenda dellodi ... Sugli stupri avvenuti nelVerde, in un contesto di degrado e criminalità. Ha detto: 'Non è ...L'AQUILA - 'Siamo stanche ed arrabbiate per queste ennesime violenze. In pochi giorni, prima lodi Palermo, a ruota quello delle due bambine alVerde di Caivano, dove già nel 2014 venne violentata e uccisa Fortuna di soli 6 anni. In entrambe le vicende, gruppi di ragazzi si sono ...

Stupro al Parco Verde di Caivano, il sistema di abusi sulle due cuginette: «Facciamoci un giro» Corriere

Ancora più sconcertante, sembra che alcuni degli indagati siano figli di esponenti di spicco della camorra, tra cui ras della droga nel cosiddetto Parco Verde, considerato una delle più grandi piazze ...“Siamo stanche ed arrabbiate per queste ennesime violenze. In pochi giorni, prima lo stupro di Palermo, a ruota quello delle due bambine al Parco Verde di Caivano, dove già nel 2014 venne violentata e ...