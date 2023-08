Stupro a Palermo | la psicoterapeuta | ' La donna diventa oggetto | trauma eterno'

(Di domenica 27 agosto 2023) Ildello'lascia segni per sempre'. Per questo serve un approccio multidisciplinare a supporto della vittima. E soprattutto ...

Il trauma dello'lascia segni per sempre'. Per questo serve un approccio multidisciplinare a supporto della vittima. E soprattutto ...Nella vicenda dellodi gruppo di, ad esempio, è partita la macabra corsa online per rintracciare il video che immortala i ...L'AQUILA - 'Siamo stanche ed arrabbiate per queste ennesime violenze. In pochi giorni, prima lodi, a ruota quello delle due bambine al Parco Verde di Caivano, dove già nel 2014 venne violentata e uccisa Fortuna di soli 6 anni. In entrambe le vicende, gruppi di ragazzi si sono ...

Nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2023, sette ragazzi hanno picchiato e violentato una 19enne in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo. La ragazza, incontrata in un locale della Vucciri ...Gli stupri di gruppo a Palermo e Caivano stanno sollevando grande clamore e in tanti si interrogano sulla condizione dei giovani: parla lo psicologo Armando Cozzuto.