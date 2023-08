Stranger Things 5 | Joe Keery | Non sarà facile dire addio allo show

(Di domenica 27 agosto 2023) La star diJoeha parlato della conclusione della serie Netflix, e dei sentimenti contrastanti che porterà con sé. Con la quinta stagione,giungerà al termine, concludendo un percorso che ebbe inizio nel 2016 per gli spettatori, e ancor prima per il suo cast. E Joe, interprete di Steve Harrington, commenta il momento agrodolce che un po' tutti stanno vivendo ora che bisogna. Arrivederci, Hawkins "Era obiettivamente arrivata l'ora. Ma non" ha raccontato Joea Women's Wear Daily, in un'intervista ...

E voi avete già visto l'ultimo trailer di One Piece Oltretutto, ecco le promesse per il finale di, show di punta della piattaforma Netflix.Con la quinta stagione,giungerà al termine , concludendo un percorso che ebbe inizio nel 2016 per gli spettatori, e ancor prima per il suo cast. E Joe Keery , interprete di Steve Harrington, commenta il ...si chiuderà con la Stagione 5 e Joe Keery, interprete di Steve Harrington, prova emozioni contrarie in ...

"Stranger Things": non è stata accettata la richiesta di Millie Bobby Brown Ecodelcinema

Stranger Things si chiuderà con la Stagione 5 e Joe Keery, interprete di Steve Harrington, prova emozioni contrarie in merito.In una nuova intervista Joe Keery parla della fine di Stranger Things, e di come provi un misto di sollievo e tristezza ...